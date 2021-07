Pogba é o sonho de consumo da diretoria do PSG para a próxima temporada - AFP

Publicado 28/07/2021 21:44

Paris - O Paris Saint-Germain não tem economizado na montagem do elenco para a próxima temporada. De acordo com o portal inglês 'The Athletic', o clube francês aumentou a carga para contratar Paul Pogba. O Manchester United estaria disposto a fechar o negócio na casa dos 60 milhões de euros, cerca de R$ 365 milhões. E Pogba, que nunca jogou na França como profissional, embolsaria um salário semanal de aproximadamente R$ 2,1 milhões.

Seja na compra dos direitos econômicos dos reforços ou no exorbitante valor do contrato oferecido, o PSG está ativo na janela de transferências e já garantiu nomes de peso a custo zero, devido ao fim do compromisso deles com seus respectivos clubes. É o caso do goleiro Gianluigi Donnarumma, ex-Milan, do zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid, e do apoiador Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool.

O goleiro Alexandre Letellier, revelado pelo clube e que estava livre no mercado, também chega sem custo ao clube. Em compensação, o PSG desembolsou cerca de R$ 415 milhões para contratar o lateral-direito Achraf Hakimi, que estava na Inter de Milão.