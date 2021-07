Nadador finlandês irá nadar na 9 bateria dos 50 metros livre, nesta sexta-feira - Reprodução do Instagram

28/07/2021

Tóquio - Provável pedra no sapato do nadador brasileiro Bruno Fratus nos 50m livre, o finlandês Ari-Pekka Liukkonen, de 32 anos, foi o primeiro atleta do seu país a assumir sua homossexualidade e tem cargo público na cidade onde vive. Atleta foi medalhista de ouro no Campeonato Europeu de Budapeste, em maio, o que o colocou na briga pelo pódio em Tóquio.

As baterias eliminatórias dos 50 m livre, a prova mais rápida da natação, estão marcadas para sexta-feira, dia 30, às a partir das 7h. Segundo o finlandês, em entrevista ao site GE, a prova é uma de suas favoritas e que a enxerga como os 100 m raso do atletismo — prova em que competia jamaicano Usain Bolt.

"Os 50m livre são especiais para mim. Eu sempre fui um velocista. Na Finlândia a natação não é tão popular como o atletismo, por exemplo. Mas os 50m livre na natação são como os 100m no atletismo, têm um destaque. Sempre há espaço para grandes surpresas", conta o nadador.

O outro ponto forte de Liukkonen está fora das piscinas. O atleta foi um dos primeiros nomes de expressão do esporte finlandês a se assumir gay em 2014. O anúncio da orientação sexual do nadador foi motivado pela situação da Rússia, sede dos jogos de inverno de Sochi, que até aquele momento tinha leis antigays que violavam regras dos direitos humanos.

Segundo ele, manter sua orientação em segredo era um fardo que o deixava doente. O atleta contou que teve diferentes tipos de infecção, que eram causadas por estresse, depressão e problemas do sistema nervoso e mental. "Eu precisava mudar as coisas, ter mais saúde física e mental", disse.

Porta-bandeira do seu país na abertura dos jogos em Tóquio, o atleta está em sua terceira olimpíada. Por seu posicionamento, também conquistou visibilidade como ativista e até um cargo político, após após os jogos do Rio, em 2016. Sempre conciliando com a vida de esportista, Liukkonen responde por um cargo similar ao cargo de secretário de esportes e cultura de Jyvaskyla, cidade onde vive.

