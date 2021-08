Kylian Mbappé - AFP

Publicado 15/08/2021 18:25

França - De acordo com a imprensa europeia, o futuro de Kylian Mbappé deverá ser decidido nesta segunda-feira. O atacante, de 22 anos, deverá comunicar ao PSG se pretende permanecer ou não no clube francês. A informação foi publicada pelo jornal italiano "Gazetta dello Sport", pelo diário espanhol "Marca" e pela rádio "Cadena SER".

Mbappé tem contrato até o fim da atual temporada, mas até agora não acertou um acordo de renovação com o clube francês. A situação não mudou com a chegada de Lionel Messi ao clube. A declaração do presidente PSG, Nasser Al-Khelaifi, de que o jovem iria continuar, foi interpretada como pressão sobre o jogador.



O Real Madrid é o grande interessado na contratação de Mbappé. O clube espanhol não fez grandes investimentos no mercado de transferências nesta temporada, mas estaria disposto a pagar até 120 milhões de euros pelo atacante. No último sábado, na vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Strasbourg, Mbappé foi vaiado por parte dos torcedores do PSG quando teve o nome anunciado na escalação. O atacante deixou a sua marca na partida.