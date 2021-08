Joel Carli vibra muito com seu gol - Fabio Costa

Joel Carli vibra muito com seu golFabio Costa

Publicado 16/08/2021 00:00

Não foi um espetáculo, mas o Botafogo conseguiu o mais importante, ontem, no Nilton Santos: os três pontos diante do lanterna Brasil de Pelotas, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. O gol foi marcado por Joel Carli, ainda no primeiro tempo.

O Alvinegro começou a partida pressionando a saída de bola do Brasil de Pelotas. Mas o gol só saiu aos 37 minutos. Em boa jogada do Glorioso, Navarro recebeu de Pedro Castro na área e rolou para Joel Carli empurrar para o fundo da rede.

Publicidade

Para a segunda etapa, o Botafogo voltou com o mesmo time e postura ofensiva. Aos 12, aconteceu um lance polêmico no jogo: atletas alvinegros reclamaram de toque de mão de Leandro Camilo na área do Brasil após cobrança de escanteio. O Árbitro mandou o jogo seguir, o que gerou muita reclamação.

Em um determinado momento, a partida ficou burocrática, com as equipes sem criar lances de perigo. O Botafogo, inclusive, apresentou muito desgaste físico por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Mas o Brasil se assanhou depois.

Publicidade

Para frear os ânimos do adversário, Enderson Moreira fez alterações e esfriou o jogo, já nos acréscimos. Chay e Joel Carli saíram para as entradas de Matheus Frizzo e Gilvan, respectivamente. A estratégia deu certo, e o Bota saiu vitorioso.