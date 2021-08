Marcos Braz - Venê Casagrande

Publicado 18/08/2021 16:10

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou nesta quarta-feira, em segunda discussão, o projeto de Lei 31/2021, de autoria do vereador Marcos Braz (PL), que estabelece o “Dia Municipal da Paz nos Estádios” no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro que passará a ser celebrado no segundo domingo do mês de outubro.

Segundo o vereador Marcos Braz, que é vice de futebol do Flamengo, a criação desse dia é um incentivo ao clima de paz nas arenas esportivas e também uma homenagem à primeira Charanga que animava a torcida do Flamengo.

"A Charanga, nome dado por Ary Barroso, comentarista e locutor da Rádio Tupi nos anos 1940, além de fazer história no Flamengo, foi destaque na Copa de 1950 com a célebre “Touradas de Madrid”, de Lamartine Babo, entoada por um coro de 200 mil vozes", lembra o vereador em sua justificativa.

A data escolhida faz referência à fundação da Charanga Rubro Negra, primeira torcida organizada, conhecida pela alegria familiar e irreverência da cultura de paz nos estádios, tendo sua primeira aparição em 1942, na partida entre Flamengo e Fluminense, nas Laranjeiras. A proposta segue agora para a sanção do prefeito Eduardo Paes.