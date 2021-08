Ekaterina respondeu mensagem de torcedor que cornetou futebol de Luiz Adriano - Reprodução/Instagram

Ekaterina respondeu mensagem de torcedor que cornetou futebol de Luiz AdrianoReprodução/Instagram

Publicado 22/08/2021 13:00 | Atualizado 22/08/2021 13:43

São Paulo - A modelo russa Ekaterina Dorozhko, ex de Luiz Adriano, do Palmeiras, que recentemente rebateu especulações após posar com o filho de Felipe Melo, descartou reatar o namoro com o atleta. Ao ser questionada por seguidores no Instagram, a jovem afirmou que Luiz precisaria 'dar uma pausa do pagode'.

"Volta para o Luiz Adriano, última vez que ele jogou bem estava com você, agora ele não joga mais nada", perguntou já cornetando, um seguidor, que provavelmente é torcedor do Verdão.

Em bom português-russo, Ekaterina respondeu.

"Eu não volta (sic)! Ele precisa de uma pausa no pagode (...) Eu me amo mais do que o futebol", disse ela.

Luiz Adriano e Ekaterina Dorozhko se conheceram em Moscou, quando o atacante atuava pelo Spartak. Em 2019, quando o jogador foi anunciado pelo Palmeiras, a russa se mudou para o Brasil e casou com o atleta. Seis meses depois, em junho de 2020, se divorciaram.

Luiz Adriano atualmente mantém um namoro com a modelo Luma Simões. A russa chegou a namorar um bilionário brasileiro, mas atualmente está sem nenhum relacionamento assumido.