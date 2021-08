Brasil x Argentina - AFP

Brasil x Argentina

Publicado 24/08/2021

Rio - A partida entre Brasil e Argentina, que será disputada no próximo dia 5, na Neo Química Arena, poderá contar com até 12 mil torcedores. A decisão foi anunciada nesta terça-feira pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que trata o confronto como um evento-teste para voltar com o público aos estádios.

Em nota, a Secretaria informou que, para acessar o estádio, será necessário apresentar um teste negativo para a Covid-19 realizado em no máximo 48 horas antes do jogo. Além disso, os torcedores serão acompanhados após a partida por mais 15 dias.

Confira a nota:

"A Secretaria de Esportes do Estado informa que a partida entre Brasil e Argentina, no próximo dia 5, será um evento-teste, com a participação de 12 mil torcedores. Será autorizada apenas a presença de torcedores que apresentarem teste negativo realizado em até 48 horas antes do evento. Após a partida, todo o público presente será testado e acompanhado por 15 dias. O cenário atual da pandemia, com diminuição da ocupação de leitos de UTI para menos de 40% em todo o Estado e o avanço da vacinação, permite que sejam realizados eventos-teste, com controle e acompanhamento de especialistas."