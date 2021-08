Demian Maia - Divulgação/UFC

Publicado 24/08/2021 14:16

Rio - Antes o 11º no ranking de meio-médio, o brasileiro Demian Maia está oficialmente fora da lista do UFC. Aos 43 anos de idade, o lutador encerrou seu vínculo em junho, quando fez sua última luta, quando foi derrotado por Belal Muhammad. Sem perspectiva de renovação, seu nome foi retirado na atualização desta semana. A informação é do "Combate", do site "ge.globo".

Demian Maia disputou cinturão nas categorias dos médios (até 84 kg) e dos meio-médios (até 77 kg) e ainda sonha um uma exibição de despedida do Ultimate Fighting Championship, mas sem negociações abertas para uma última luta.

O brasileiro tem um cartel com 28 vitórias e 11 derrotas, e estava no UFC desde 2007, quando chegou com seis vitórias somadas em seis lutas. Na organização, foram 22 vitórias e 11 derrotas.