Marcos Paulo pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado ao Famalicão por uma temporadaFoto: Divulgação/Famalicão

Rio - Nesta terça-feira (24), o atacante luso-brasileiro Marcos Paulo, ex-Fluminense, foi anunciado como o novo reforço do Famalicão, clube da Liga de Portugal. O jogador pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado com o prazo de uma temporada.

"Estou muito feliz de vir para Portugal e vestir a camisa do Futebol Clube de Famalicão. Foi muito importante a confiança transmitida por Idan Ofer (acionista do clube de Madrid e dono da equipe portuguesa) e sua equipe para mostrar o meu potencial e poder ajudar o clube", disse Marcos Paulo.

Em 2019, Marcos Paulo passou a ser convocado para as categorias de base de Portuga, por ter dupla cidadania e com família de origem lusa. O jogador foi chamado para os próximos compromissos do time nacional português sub-21.