Messi e Neymar no treino do PSG - AFP

Messi e Neymar no treino do PSGAFP

Publicado 24/08/2021 16:37

No fim de semana, o técnico Mauricio Pochettino afirmou à ESPN argentina que existia a possibilidade de Messi ser relacionado no próximo domingo, contra o Reims, fora de casa pelo Campeonato Francês. E nesta terça-feira o jornal francês 'Le Parisien' garantiu que a estreia do craque argentino no PSG já está certa neste dia.

De acordo com a publicação, o próprio Messi pediu para jogar contra o Reims, mesmo com a partida sendo fora de casa. O motivo seria a Data Fifa. O craque argentino deseja estrear pelo PSG antes de se apresentar à Argentina para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro.



Publicidade

Messi voltou de férias depois dos novos companheiros e por isso aproveitou as últimas duas semanas para intensificar a preparação física, faltando pegar ritmo de jogo e entrosamento.



A provável estreia do craque agita a pequena cidade de Reims. Segundo o jornal 'L'Équipe', foram vendidos cerca de seis mil ingressos em quatro dias, o que fez esgotar os 20.546 lugares para a partida entre Reims e PSG.