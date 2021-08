Neto diz que Neymar não supera Ronaldinho Gaúcho, nem se o jogador conquistar a Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Craque Neto 10

Publicado 24/08/2021 16:12

Rio - O apresentador e comentarista da TV Band, Neto foi questionado por um internauta em seu canal no Youtube "Craque Neto 10" e fez uma comparação ao dizer que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho é "muito melhor" que Neymar, atacante do PSG.

Para o comentarista, é compreensível entender que a "geração videogame" possa achar que Neymar é melhor. Neto alega que nem uma conquista da Copa do Mundo, mude a sua opinião e tampouco colocaria os dois no mesmo patamar.

"Neymar melhor que Ronaldinho Gaúcho? Imagina! Ronaldinho Gaúcho foi muito melhor que Neymar. Não tem nem comparação. O pessoal do videogame pode até achar que o Neymar é melhor, mas o Ronaldinho foi muito melhor. E o fenômeno também. Os dois Ronaldos foram melhores", disse Neto.

"[Mesmo se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo], não supera o Ronaldinho. O Ronaldinho é melhor, o Ronaldo, o Romário [também]… Mas se ele ganhar a próxima copa, sem dúvida vai entrar no rol dos melhores do mundo", concluiu.