Vídeo! Namorada de jogador da seleção brasileira mostra habilidade no futebol

Rio - O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, voltou a dar os seus primeiros chutes com o início de mais uma temporada do Campeonato Espanhol.



Enquanto o seu time iniciou a La Liga com uma vitória e um empate, fora de campo, ele também aproveita o tempo livre jogando futebol com sua nova namorada, a influenciadora Karoline Lima.

Militão pic.twitter.com/rLoRs3UemI — Thiago Martinez (@ThiagoM83553505) August 24, 2021



Recentemente, a modelo postou um vídeo em seu Instagram onde mostrou que tem certa habilidade no esporte e também pode "ajudar" o jogador nesse início de temporada.



Com 1,3 milhão de seguidores só no Instagram, Karoline Lima já tinha um público grande antes de começar a namorar o zagueiro da seleção brasileira. A loira de 25 anos, nascida em Fortaleza, também já foi apontada como affair de Neymar e teve um romance com Felipe Prior, ex-BBB.



