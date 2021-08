Sport sonda o técnico Dorival Júnior - Daniel Castelo Branco

Sport sonda o técnico Dorival JúniorDaniel Castelo Branco

Publicado 24/08/2021 15:48

Rio - A cúpula do Sport sondou o técnico Dorival Júnior, Hélio dos Anjos e nesta terça tem mais uma reunião com um terceiro nome para assumir o clube nordestino. A informação é do portal "GE".

Ainda no início da temporada, o nome de Dorival foi cogitado para assumir o Leão. No entanto, a alta pedida salarial do treinador dificultou as negociações, além de estar com problemas pessoais. A tendência é de que não feche mais uma vez.

O favorito para assumir o Sport, é Hélio dos Anjos, ex-técnico do Náutico. Porém, o clube nordestino encontra problemas com entraves financeiros. Além disso, o treinador pediu uma cláusula de renovação automática ao final do ano, caso o Leão não seja rebaixado para a Série B.