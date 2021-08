Richarlison - AFP

Richarlison AFP

Publicado 24/08/2021 16:15

França - Após Kylian Mbappé rejeitar a proposta de renovação do PSG e deixar claro a sua vontade de deixar Paris, o clube francês começou a observar o mercado em busca de um nome para substituir o jovem campeão do mundo em 2018. De acordo com informações da TV francesa RMC Sport, o nome de Richarlison vem ganhando força.

Publicidade

Campeão olímpico pela seleção brasileira, Richarlison, de 24 anos, teria sido indicado por Neymar ao clube francês. Segundo o canal, o PSG já teria iniciado conversas com o Everton, equipe do brasileiro, e poderá apresentar uma proposta oficial nos próximos dias.



Revelado pelo América-MG, Richarlison se destacou pelo Fluminense e foi vendido ao Watford em 2017. Após boa temporada, ele foi contratado pelo Everton e é o principal destaque do clube inglês há alguns anos. Atualmente, o atacante é um dos brasileiros com mais prestígio na Europa e é titular da Seleção de Tite.