Cassinos - Reprodução

Publicado 25/08/2021 11:23 | Atualizado 25/08/2021 11:43

Mesmo que o âmbito online continue abrindo espaço para as apostas, a verdade é que a expectativa da reabertura de espaços físicos ainda existe. Por um lado, no Brasil, essa expectativa se manifesta em jogadores e nos defensores dos cassinos como forma de estimular a economia nacional. Por outro, internacionalmente, os olhos se colocam no potencial que esse mercado pode ter no Brasil, demonstrando interesse em investir em nosso país até que um processo de legalização seja concluído.



O setor dos jogos de cassinos é muito importante mundialmente , sendo que nos EUA e, principalmente a cidade de Las Vegas, são forças inegáveis do negócio a nível mundial. O interesse já foi demonstrado por vários grupos conceituados norte-americanos, entre os quais se incluem nomes bem conhecidos, como a Sands Corporation ou a MGM Mirage.Essas marcas relataram que gostariam de fazer um investimento no mercado regulado, como cidades brasileiras com um grande potencial turístico, comumente visando Rio de Janeiro e Salvador.O decreto de lei de nº 9215.1 emitido no dia 30 de abril de 1946, anula qualquer tipo de jogo de aposta com dinheiro real dentro do território brasileiro. Essa lei foi baseada no fato antigo de que os jogos de apostas eram prejudiciais à “moral da sociedade” e também às “tradições brasileiras”. A lei acabou fechando todos cassinos ao redor do país.Atualmente, o Senado Brasileiro discute novos projetos de lei para tentar regulamentar a presença dos jogos de apostas no Brasil, algo que certamente irá trazer novos investidores para o país e movimentar a economia local, principalmente pelo potencial turístico que os grandes empreendimentos possuem.Em termos de regulamentação, de uma forma geral, a situação latino-americana reflete o panorama europeu de uma década atrás. Especialistas acreditam que o Brasil e outros países seguem, no momento, o mesmo caminho que a Europa percorreu. Com a regulamentação mais generalizada do tema, aguarda-se a formalização de mais de 160 mil empregos com a atividade e o aumento de turistas para cerca de 12 milhões anuais.O serviço de apostas no brasil não é ilegal, desde que o jogador o faça dentro de uma plataforma online e hoje, no país, existem inúmeras empresas que proporcionam o serviço de cassino online . Basta assistir a um jogo de futebol pela televisão para ver que diversas dessas empresas patrocinam estádios, times e emissoras, por exemplo. Na TV a cabo, inclusive, é mais do que comum ver anúncios durante a programação. Grandes grupos como a NetBet possuem vários investimentos relevantes no mercado nacional.