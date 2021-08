Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 25/08/2021 10:50

França - O diretor de futebol do Paris Saint-Germain, Leonardo, afirmou que o clube decidiu não se opor à ida de Mbappé para o Real Madrid, como é o desejo do jogador. No entanto, o clube parisiense quer ter todas suas exigências atendidas para liberar o atacante.

"Kylian Mbappé quer ir para o Real Madrid e não vamos segurá-lo. Dissemos não à primeira oferta do Madrid, mas se as nossas condições forem satisfeitas, veremos", disse o brasileiro à RMC Sports.

Publicidade

Na última terça-feira, o Real formalizou uma proposta de quase R$ 1 bilhão por Mbappé, que foi recusada pelo Paris. Leonardo criticou a postura dos espanhóis em relação ao negócio.

"É um comportamento inaceitável. Ilegal até porque eles entraram em contato com o jogador antes de falar conosco. Eles queriam que recusássemos para mostrar para Kylan que tentaram de tudo e então negociar de verdade só ano que vem", completou Leonardo. Apesar de não ter confirmado o valor da proposta do Real, o diretor afirmou que "a oferta é muito diferente do que Kylan representa para nós hoje", disse.

Publicidade

"Não vamos deixá-lo sair por menos do que pagamos quando ainda devemos dinheiro a Mônaco", finalizou.