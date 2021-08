Gramado do Maracanã passou por reforma - Luã Vitor / Maracanã

Gramado do Maracanã passou por reformaLuã Vitor / Maracanã

Publicado 25/08/2021 12:11 | Atualizado 25/08/2021 12:13

Rio - Castigado com o grande número de jogos, o gramado do Maracanã precisou ficar fechado para a recuperação. Mas, a volta do estádio, que é um dos três mais utilizados do Brasil, já está perto. Até o momento foram realizadas 45 partidas somente em 2021, o que equivale quase ao número de partidas de uma temporada inteira da Europa.

Após 12 dias de trabalho diário, a recuperação do gramado do Maracanã chega na sua reta final. Nesta quarta-feira, já com a ryegrass germinada e a grama bermuda com densidade ideal, teve início a fase de cortes. No primeiro foi feito o rebaixamento da altura do campo. Nos cortes subsequentes, já com a máquina helicoidal, o campo será rebaixado lentamente até chegar na altura ideal para as próximas partidas. A iniciativa da Gestão Maracanã, alinhada com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem como objetivo recuperar as condições do gramado para que o mesmo resista com qualidade até o fim da temporada.



Até o momento já foram realizadas as seguintes atividades dentro do cronograma de recuperação do campo: descompactação de todo o gramado, raspagem das linhas de marcação do campo, aeração com pinos solidos, topdressing, correção do micronivelamento, aplicação de fertilização foliar, calcário, adubação granular e pulverização de outros produtos. Até a próxima segunda, os funcionários da Greenleaf complementarão a intervenção com duas adubações: uma granulada, amanhã, e outra foliar, sábado.

Publicidade

Com a chegada da primavera, a expectativa é de um clima mais ameno e com mais incidência da luz solar. Desta forma, o campo estará em melhores condições para os clubes nas fases decisivas das competições em curso.