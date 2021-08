Arena da Amazônia pode receber confronto entre Brasil e Uruguai - Foto: Reprodução

Arena da Amazônia pode receber confronto entre Brasil e UruguaiFoto: Reprodução

Publicado 25/08/2021 17:39

A possibilidade do confronto entre Brasil e Uruguai ter como palco a Arena da Amazônia em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, pode ficar mais concreta. De acordo com o "GE", houve novas conversas entre as autoridades locais para reparos nos refletores e na estrutura do estádio (como infiltrações). Uma comitiva da CBF deve avaliar nesta quinta e sexta-feira as condições do gramado.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, chegou a descartar no último dia 16 a realização do jogo na capital. Segundo ele, não haveria tempo hábil para fazer a troca da iluminação do estádio. Um jogo envolvendo o Manaus chegou a ser adiado. Ainda não foram oficializadas as datas dos jogos de outubro. O Brasil medirá forças com Venezuela e Colômbia longe de seus domínios. O duelo com o Uruguai será o último da série.

Publicidade

Brasil e Uruguai inicialmente aconteceria no Maracanã. Contudo, a pandemia de Covid-19 modificou o calendário e afetou o planejamento. A Seleção Brasileira tenta resolver o imbróglio em torno da convocação de jogadores. Clubes da Premier League e da La Liga não querem liberar atletas para a equipe canarinha.