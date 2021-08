Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United - Divulgação

Publicado 27/08/2021 18:04 | Atualizado 27/08/2021 18:05

Protagonista de uma das maiores janelas de transferência da história, Cristiano Ronaldo abalou as estruturas do futebol. O anúncio do retorno ao Manchester United levou à loucura os fãs do atacante português, que derrubaram o site do clube minutos após a contratação ser confirmada.

O bom filho a casa torna. A volta de Cristiano Ronaldo ao United ostentou todos os requintes de um roteiro hollywoodiano. Primeiro, a saída iminente da Juventus após insatisfações na Itália. O adeus de Lionel Messi ao Barcelona - formando um poderoso PSG ao lado de Neymar - também pode ter mexido com o craque, uma vez que o argentino volta a ter uma equipe capaz de colocá-lo no topo da Europa, condições que CR7 não encontrava na Velha Senhora.

Além disso, especulações de um possível acerto com o Manchester City, grande rival do United, mexeu com a ira de torcedores. Então, imprevisível retorno ao lado vermelho de Londres após 12 anos foi um grande 'boom' na internet nesta sexta-feira.

Em comparação com o anúncio da chegada de Lionel Messi no PSG, a publicação dos Diabos Vermelhos confirmando o acerto com Cristiano teve cerca de duas vezes mais curtidas que a da equipe parisiense no Twitter.