Publicado 28/08/2021 12:41

Rio - O sucesso dos atletas paralímpicos brasileiros continua sendo estampado na audiência do SporTV. Novamente, a Globo garantiu a manutenção em alta na TV fechada, finalizando a transmissão das Paralimpíadas de Tóquio na vice-liderança.

Durante o terceiro dia de disputas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o SporTV2 ocupou o segundo lugar no ranking de audiência da TV paga por 11 horas seguidas, de 19h de quinta-feira, dia 26, até 6h de sexta-feira, dia 27.

Nesse período, o canal mostrou triunfos brasileiros no atletismo, como as medalhas de ouro de Yeltsin Jacques, nos 5.000m para cegos; de Silvânia Costa, bicampeã no salto em distância T11, para deficientes visuais; e do porta-bandeira Petrúcio Ferreira, que confirmou o favoritismo nos 100m na classe T47, para corredores com deficiências nos membros superiores, estabelecendo novo recorde paralímpico.