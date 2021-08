Messi, Neymar e Mbappé podem jogar juntos pelo PSG neste domingo - Divulgação/PSG

Messi, Neymar e Mbappé podem jogar juntos pelo PSG neste domingoDivulgação/PSG

Publicado 28/08/2021 17:37

Os amantes do futebol terão a chance - talvez única - de ver Messi, Neymar e Mbappé juntos pelo PSG neste domingo, às 15h45 contra o Reims, pelo Campeonato Francês. O técnico do time, Mauricio Pochettino, confirmou que os três jogadores estão relacionados.

O trio não foi confirmado como titular, mas a tendência é que Messi faça sua estreia com a camisa do PSG e Neymar joque pela primeira vez na temporada. Já Mbappé, apesar de querer se transferir para o Real Madrid e estar negociando ainda, também é cotado para estar em campo.



"Eles treinaram bem e vamos analisar, não formamos o grupo ainda. Com certeza estarão no jogo, mas ainda não sabemos se jogarão desde o início. Lionel Messi é um grande profissional. Ele tem a capacidade de se adaptar a todas as situações de jogo", disse Pochettino.



Outra contratação para a temporada, Sergio Ramos seguirá sem estrear. O zagueiro ainda se recupera de lesão muscular e terá de esperar mais um pouco.