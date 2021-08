Kylian Mbappé - AFP

Publicado 28/08/2021 18:08

Madri - O Real Madrid cansou de esperar e lançou um ultimato ao Paris Saint-Germain. Segundo o "Le Parisien", os merengues só devem aceitar negociar a transferência de Mbappé até este domingo. O clube espanhol vê com dificuldade a continuidade da operação a partir de segunda-feira por conta da apresentação do atleta à seleção francesa.

No entanto, o periódico afirma que o Real Madrid está jogando com as suas cartas para colocar pressão no PSG e acelerar a negociação. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, enquanto a França entra em campo no dia 1º de setembro para encarar a Bósnia.

A grande preocupação merengue é com relação ao reconhecimento médico que Mbappé deverá passar antes de assinar o contrato. No entanto, Didier Deschamps, técnico dos Bleus, ofereceu ajuda para conciliar essa novela e ter o atleta focado nas Eliminatórias da Copa do Mundo.



Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou sua segunda proposta ao PSG pela contratação do atacante francês após ter tido uma primeira oferta recusada na última terça-feira. No entanto, o clube de Nasser Al-Khelaifi não parece ter pressa para dar uma resposta.