Casagrande Foto: Reprodução

Publicado 29/08/2021 11:13

Rio - O comentarista do Grupo Globo, Casagrande, destaca que a nova lista da Seleção Brasileira corrigiu "injustiças" do técnico Tite. O ex-jogador comemorou a convocação do meia-atacante Hulk e zagueiro Miranda. Além disso, afirma que o treinador foi "forçado" a chamá-los após os times das ligas europeias não liberarem os seus jogadores para as datas Fifa.

"Com a recusa da liberação dos jogadores pela Premier League, La Liga e do Campeonato Italiano, forçadamente e felizmente o Tite foi obrigado a abrir o leque na seleção brasileira. O técnico convocou mais nove jogadores, e cinco deles que eu já esperava e gritei muito para que tivessem essa oportunidade", destacou Casagrande em seu blog no portal "GE".

"Acredito que a seleção brasileira será muito mais competitiva com esses jogadores, porque eles vão chegar com sangue nos olhos, faca entre os dentes e querendo provar que merecem um lugar no grupo que irá para Copa do Mundo de 2022, no Catar", completou o comentarista do Grupo Globo.