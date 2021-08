Vini Junior se apresentou nesta segunda-feira à Seleção Brasileira, em São Paulo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/08/2021 12:13

Depois da polêmica sobre a liberação de jogadores sul-americanos pelos clubes ingleses, espanhóis e italianos, os convocados por Tite começaram a se apresentar em São Paulo para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Além de Gabigol, do Flamengo, chegaram de manhã nomes do futebol espanhol e que corriam o risco de não podem viajar: Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, e Vini Júnior, do Real Madrid.

Os primeiros jogadores a se apresentar foram Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, ambos do Lyon, no domingo à noite. Na manhã desta segunda, também chegaram Lucas Veríssimo, do Benfica, Danilo e Alex Sandro, da Juventus e Claudinho, do Zenit.



Ao longo desta segunda outros jogadores que atuam no Brasil e no exterior irão se apresentar, com exceção de Neymar, que chega apenas na terça-feira. Por outro lado, os nove convocados do futebol inglês não foram liberados por seus clubes.



Quem também não se apresentará é Matheus Nunes, do Sporting. Com proposta para defender Portugal, o jogador, que vive no país desde os 13 anos, optou por não jogar pelo Brasil nesta janela, a pedido do técnico da seleção portuguesa, segundo o site 'Ge'.



O primeiro treino acontece ainda nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil enfrentará Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias.