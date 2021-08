Malcom celebra o gol que garantiu o ouro do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/08/2021 19:20

Malcom, atacante do Zenit, comemorou a sua volta à Seleção Brasileira para os amistoso das Eliminatórias contra Chile, Argentina e Peru. O atacante também comentou sobre o gol marcado por ele na final das Olimpíadas de Tóquio contra a Espanha.



"Acho que estou mais preparado do que a última vez que eu vim. Mas eu não tenho muito o que falar, só quero mostrar dentro de campo porque fui selecionado e mostrar meu trabalho", disse o atacante brasileiro que atua no Zenit.

Malcom também comentou sobre o gol que deu o ouro olímpico para o Brasil em Tóquio contra a Espanha.

"Para mim até hoje não caiu a ficha do gol. Um gol histórico assim. Pessoal às vezes me encontra na rua e fala: "pô, você tem noção disso e tal..." Eu falo, "poderia ter sido qualquer outro jogador", pelo trabalho, apoio de todos da seleção olímpica. Importante mesmo era conquistar o ouro. Acabei sendo feliz de ter feito o gol e agora é aproveitar na seleção principal", falou Malcom.



Na próxima quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o Chile, às 22h (de Brasília), em Santiago, pela nona rodada da competição. Na sequência, a equipe de Tite faz duas partidas em casa: domingo (5), contra a Argentina, em São Paulo, em jogo atrasado da sexta rodada, e depois no dia 9, contra o Peru, em Pernambuco.