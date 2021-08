Balotelli - AFP

Publicado 30/08/2021 12:37

Rio - O atacante Mario Balotelli se envolveu em mais uma polêmica. Durante o empate em 1 a 1 entre o Adana Demirspor, clube do jogador, e o Konyaspor, pelo Campeonato Turco, o atacante agrediu um colega de equipe após ter sido substituído.

Por opção do treinador, Balotelli deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo. Ao sentar no banco de reservas, o italiano gritou, tacou objetos no chão e em seguida deu um soco no companheiro.

56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021 Assista:

Foi apenas a terceira partida de Balotelli pelo Adana Demirspor. Contratação mais badalada para a temporada, ele ainda não marcou nenhum gol.