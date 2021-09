Alison e Álvaro Filho anunciam fim da parceria no vôlei de praia. - Foto: Angela Weiss/AFP

Publicado 31/08/2021 15:43

Rio - Nesta terça-feira (31), Alison e Álvaro Filho anunciaram o fim da parceria no vôlei de praia após a eliminação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na ocasião, a ex-dupla foi eliminada nas quartas de final da competição.

Desde 2019 atuando juntos, os atletas são mais uma dupla que comunicaram o fim da parceria. Além deles, Bruno Schmidt e Evandro e Rebecca e Ana Patrícia também encerraram a relação no esporte. Entre as que participaram das Olimpíadas de Tóquio, apenas Duda e Ágatha seguem juntas.

"O vôlei de praia se acostumou a ver duplas acabarem por brigas, por desgastes pessoais. Eu só posso agradecer ao Alvinho pelo tempo que jogamos juntos, por ter acreditado no projeto e pela oportunidade de disputarmos as Olimpíadas. Agora seremos rivais, mas apenas isso. Alvinho não é apenas um grande jogador, mas também um grande homem, um grande profissional, criamos uma amizade muito forte, uma relação de respeito e isso vai permanecer", destacou Alison.

Por outro lado, Álvaro Filho comenta sobre a primeira experiência de competir os Jogos Olímpicos e destaca o aprendizado com o antigo parceiro no vôlei de praia.

"Aprendi muito ao lado do Alison, foi um período de muitos aprendizados e uma experiência única, especial, que foi disputar as Olimpíadas. Tivemos muitas alegrias, formamos uma dupla forte, comprometida, e saio para novos desafios como um jogador diferente, mais experiente e maduro. Quero agradecer também à toda a equipe pela forma como me acolheram e por tudo que fizemos juntos. Durante esse tempo juntos, eu e Alison construímos uma amizade sólida, vivemos muitos momentos juntos, e o mais importante é o respeito que temos um pelo outro", disse Álvaro Filho.

No currículo da dupla, ficaram marcadas as conquistas internacionais como o bronze na etapa de Cancún, no México, pelo Circuito Mundial 2021. Além disso, os títulos das etapas de Kuala Lumpur, Malásia, e Espinho, Portugal, e também os vice-campeonatos dos torneios de Viena, na Austrália e Moscou, na Rússia, pelo Circuito Mundial 2019.

Em 2019, teve a conquista da Copa Continental 2019, em Brasília-DF. Dentro de competições nacionais, são três títulos e dois terceiros lugares em Saquarema pelo Circuito Brasileiro 2020/2021, incluindo o título em Cuiabá e o vice-campeonato em Ribeirão Preto pelo torneio 2019/2020.