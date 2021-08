Parreira cobra mudança no calendário brasileiro - Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Publicado 31/08/2021 14:24

Rio - Nesta terça-feira (31), em entrevista ao "Estádio CBN", da CBN Diário, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira pede por mudanças no calendário do futebol brasileiro. Além disso, foca que o maior problema é a quantidade de competições durante a temporada.

"O que mata o nosso futebol é o calendário. Durante quatro meses eu, Carlos Alberto (Torres), Cafu, Muricy (Ramalho) e Ricardo Rocha estudamos o calendário para sugerir melhorias. O que eu digo é que quem consertar o calendário do futebol brasileiro será um gênio, porque há necessidade de conciliar três pilares: o técnico, o econômico e o político. É impossível conciliar todos num só", disse Parreira.

Responsável por comandar a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, Parreira enxerga como solução colocar os campeonatos estaduais e regionais para o fim da temporada. Sendo assim, os clubes que participam do Campeonato Brasileiro, entrariam apenas na fase decisiva.

"O mais importante, em termos de competição, é o Campeonato Brasileiro, Libertadores ou Sul-Americana e Copa do Brasil. Depois o Estadual. O que não pode é um Estadual ocupar 16 datas do calendário. Deixa essa competição para a reta final do ano, com seis datas com a entrada dos times grandes. É preciso priorizar o Brasileiro com 38 jogos de alto nível. Ganhar um Brasileiro é muito difícil", concluiu Parreira.