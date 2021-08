Paduano e Império empataram em 1 a 1 e resultado classificou a equipe de Santo Antônio de Pádua - Emerson Pereira/Império Serrano Esporte Clube

Publicado 31/08/2021 14:01

Rio - A Série C do Cariocão 2021 (equivalente à quinta divisão) tem, por ora, seus finalistas definidos. Isso porque o Império Serrano Esporte Clube, equipe eliminada pelo Paduano no último domingo, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, entrará com ação no TJD/RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) alegando ausência de testes de Covid-19 da equipe de Santo Antônio de Pádua.

Em nota oficial, a diretoria do "Reizinho de Madureira" alega que a demora para entrar em campo (partida atrasou em 10 minutos) ocorreu justamente por tomarem conhecimento da falta dos testes do novo coronavírus por parte da equipe do Paduano.

O clube de Madureira alega que a mesma situação aconteceu na Série B2 (quarta divisão carioca) com a equipe do Ceres, que não apresentou a testagem dos atletas para Covid-19, foi suspensa e perdeu o duelo por W.O. A diretoria do ISEC ainda conta que os outros dois semifinalistas, Búzios e Belford Roxo, apresentaram à Federação os testes realizados.

CONFIRA A NOTA DA DIRETORIA DO IMPÉRIO SERRANO ESPORTE CLUBE:

"Nota oficial



Em partida realizada pela semifinal do Campeonato Carioca - Série C, no último domingo, a diretoria do Império Serrano Esporte Clube apontou para irregularidades na questão sanitária por parte da equipe do Paduano. O clube mandante do jogo não cumpriu o previsto no protocolo do Jogo Seguro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, colocando em risco todos os envolvidos, uma vez que só realizaram testes de Covid-19 em 30 de junho.



Vale destacar que a Ferj enviou uma determinação, através de e-mail, em que os clubes deveriam realizar os testes de Covid-19 nos dias 18 e 19 de agosto, sendo-os entregues à entidade no dia seguinte. O Império Serrano cumpriu com a sua obrigação, diferentemente do Paduano.



Prezando pela segurança sanitária de seus atletas, a diretoria do Império Serrano Esporte Clube procurou o delegado do jogo, o Sr. Rafael Moura, e avisou que não colocaria os atletas em risco, uma vez que estamos com uma crescente taxa de contaminação por conta da variante Delta. Após ligações, o delegado comunicou que a equipe do Império Serrano deveria entrar em campo sob o risco de perder por WO.



O jogo atrasou o início em 10 minutos e a equipe do Império solicitou que a Federação então assumisse a responsabilidade pela atitude. O delegado da partida disse que faria constar isso tudo em súmula, o que não foi feito, limitando-se a dizer que a equipe imperiana apontou possíveis irregularidades.



Isso é muito grave, tendo em vista o momento pandêmico que vivemos, quando a prioridade deveria ser a segurança sanitária de todos. Cabe ressaltar que a equipe do Ceres foi suspensa por não apresentar testagem atualizada, na última edição do Campeonato Carioca - Série B2, perdendo sua partida por WO ao não cumprir com suas obrigações sanitárias, tal qual o Paduano fez.



Diante do exposto, o Império Serrano Esporte Clube, através de seu Departamento Jurídico, moverá ação no TJD/RJ com uma notícia de infração sobre o ocorrido no último domingo.



A diretoria"