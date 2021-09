Presidente do Corinthians, Duilio Monteiro - Reprodução

Publicado 31/08/2021 15:45

Rio - O Corinthians não será um dos concorrentes do Flamengo para a contratação de David Luiz. Após os rumores de que o clube paulista estaria na briga pelo zagueiro, de 34 anos, o presidente do Timão, Duilio Monteiro negou a negociação e afirmou que está satisfeito com os nomes que o Corinthians tem para a posição.

"Não existe David Luiz. Não está em andamento. Não existe. Estamos muito satisfeitos com as peças que chegaram. João Pedro vem de empréstimo do Porto. Deve estar subindo no BID, Porto mandou a documentação ontem e vamos anunciar ainda hoje. Reforçar a reserva do Fagner", afirmou em entrevista ao programa "Seleção SporTV".



No momento, o principal concorrente do Flamengo é o Benfica. Ex-jogador do clube português, David Luiz estaria esperando uma oferta do clube lusitano, antes de iniciar oficialmente uma negociação com o clube carioca.