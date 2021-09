Ayrton Lucas é titular absoluto do Spartak Moscou - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 17:07

Na sua quarta temporada na Rússia, Ayrton Lucas segue sendo um dos pilares do Spartak Moscou, clube com a segunda maior torcida do país. O lateral-esquerdo foi titular nos oito confrontos da equipe na temporada e não foi substituído em nenhuma das partidas.



Apesar dos resultados do time estarem abaixo do esperado, foram duas derrotas para o Benfica na fase classificatória da Champions League e são apenas sete pontos em seis rodadas no Campeonato Russo, o brasileiro tem apresentado ótimos números individuais.

Com 60% de êxito nos dribles, Ayrton tem a segunda melhor marca de toda a liga no quesito e a sétima melhor em dribles totais, com 30. Número que é o segundo entre todos os defensores e o primeiro do Spartak. Com 16 corridas seguidas, o lateral é o atleta mais 'perseguido' do seu time e oitavo de todo o campeonato. Na defesa o potiguar também tem se destacado. Nas seis partidas já soma 45 duelos defensivos, segundo melhor número do Spartak.



As excelentes estatísticas não são novidades para o brasileiro. Na última temporada foi o sexto jogador com mais dribles no Campeonato Russo e também o sexto jogador mais ‘perseguido’, números que lhe renderam uma vaga entre os 33 melhores jogadores do torneio. Em 2019/20, foi o atleta com mais corridas seguidas de todo o campeonato e o oitavo em dribles totais.

Ocupando a 10ª posição do Campeonato Russo, o Spartak terá a Data FIFA para arrumar a casa e deve voltar a campo apenas no próximo dia 12, quando enfrenta o FC Khimki, pelo campeonato nacional.