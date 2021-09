Marcelo Pitaluga ganhou destaque nas categorias de base do Liverpool - Foto: Divulgação/Liverpool

Marcelo Pitaluga ganhou destaque nas categorias de base do LiverpoolFoto: Divulgação/Liverpool

Publicado 31/08/2021 16:34

Rio - O goleiro Marcelo Pitaluga, de 18 anos, revelação da base de Xerém do Fluminense, está sendo recebendo sequência entre o sub-18 e sub-23 do Liverpool, da Inglaterra. O jogador teve um bom desempenho no empate com o Brighton e foi alvo de elogios da comissão técnica das categorias de base do clube inglês.

"Marcelo foi excelente. Eu disse a ele depois do jogo: "Esse foi seu primeiro jogo de volta à categoria e você jogou muito bem". Porque ele tinha muitos cantos para cobrir e lidou muito bem", destacou Barry Lewtas, técnico do sub-23 do Liverpool ao site oficial do clube inglês.

Na temporada passada, Pitaluga sofreu uma lesão na coxa e voltou a jogar na semana passada pelo sub-18, na goleada por 5 a 0 sobre o Manchester United. E no sub-23, brilhou no final da partida após impedir o empate do Brighton com boas defesas.

"Fiquei muito contente por ele. Teve um certo tempo fora devido a uma lesão, mas acho que voltar a este nível, com uma performance como essa, fala muito sobre sua personalidade, seu caráter e também sua habilidade", concluiu Lewtas.

Revelado em Xerém, o ex-Fluminense foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Na Inglaterra, Pitaluga soma nove partidas, sendo quatro pelo sub-18 e cinco pelo sub-23. Após três jogos na Premier League 2, campeonato do sub-23 do país, o Liverpool continua invicto. O clube inglês ocupa a sexta colocação com cinco pontos. São dois empates, um com o Manchester City, outro com Brighton e um triunfo sobre o Everton.