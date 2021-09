Gerson destaca sensação de vestir pela primeira vez a amarelinha - Foto: Reprodução/CBF TV

Publicado 31/08/2021

A primeira convocação para a Seleção Brasileira trará um gosto de reencontro para Gerson. Em entrevista coletiva virtual divulgada nesta terça-feira (31) pela CBF TV, o meio-campista falou sobre a expectativa de reencontrar no período das Eliminatórias da Copa do Mundo o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, seus antigos companheiros de Flamengo.

- É sempre bom estar no nosso país, ainda mais realizando um sonho de menino que é vestir a camisa da Seleção principal. Encontro de alto nível com meus ex-companheiros, onde tive uma passagem pelo meu clube de coração, onde fui muito feliz e onde juntos conquistamos diversos títulos - afirmou.

Gerson também valorizou a sensação de vestir a amarelinha pela primeira vez. - Ser convocado para Seleção principal é uma sensação única. Temos diversos brasileiros qualificados, jogadores com potencial, sabemos que é muito difícil chegar aqui. Quando a gente chega no quarto e tem sua mochila, com seu nome e sua roupa, sabendo que está na Seleção se sente honrado - e destacou:

- Penso em fazer bem no meu clube para ter mais oportunidades como essa. Tive primeiro contato com o Juninho (Paulista, coordenador da Seleção), assim que respondi ele me ligou, assim que soube que tinha oportunidade de ser convocado foi uma alegria imensa. Só estando aqui você pode descobrir realmente como é - completou. O jovem ressaltou que já se "sente em casa" com os demais companheiros.

- Fui muito bem recebido, ao lado de jogadores extraordinários, de jogadore do meu país que eu nunca tinha visto, conversado... Um clima muito bom, estou em casa, vestindo a camisa do meu país, comunicação o tempo todo, mais fácil de adaptar. O clima é bom demais - disse.