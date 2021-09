Everaldo Marques - Reprodução

Publicado 31/08/2021 19:56

Rio - A TV Globo irá exibir pela primeira vez ao vivo um jogo do futebol de cinco nas Paralimpíadas. A emissora mostrará a semifinal entre Brasil e Marrocos, na próxima quinta-feira, às 7h30, com narração de Everaldo Marques.

Houve uma campanha por parte da equipe para que Galvão Bueno narrasse o duelo, mas a agenda do narrador tornou inviável. Ele fará as transmissões das partidas do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Caso o Brasil passe pelo Marrocos, a Globo também mostrará a final, que ocorrerá no sábado, ás 5h30. A outra semifinal será disputada entre Argentina e China.