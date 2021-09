Cristiano Ronaldo aparece com o uniforme do Manchester United - Foto: Divulgação/Manchester United

Publicado 31/08/2021 18:59

Rio - Nesta terça-feira (31), o Manchester United divulgou em suas redes sociais as primeiras fotos do atacante Cristiano Ronaldo com a camisa do clube inglês. Além disso, exalta o retorno do craque português após 12 anos.

As legendas 'Coisas que você ama ver', 'Ele voltou e continua perfeita' e 'Um espetáculo que nós nunca nos cansaremos de ver', registraram as fotos de Cristiano Ronaldo com o uniforme do Manchester United.

No entanto, apesar de ter publicado fotos, além de um vídeo do craque português com o uniforme do United, o clube inglês não divulgou ainda o número que Cristiano Ronaldo usará dentro de campo.