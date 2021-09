Além do Santos, Miguel é interesse do Internacional - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Além do Santos, Miguel é interesse do InternacionalFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/09/2021 15:45

Rio - Após conseguir a rescisão unilateral do contrato com o Fluminense na Justiça, o meia Miguel, de 18 anos, tem despertado o interesse de grandes clubes no Brasil. Santos e Internacional já buscaram contato com os representantes do atleta. Segundo o site "Revista Colorada", um dos empresários do atleta revelou que mais dois times do Brasil entraram na disputa.

"Seria um sonho para nós irmos para o Internacional, mas hoje eu acho que está bem distante. Além disso, outros clubes se aproximaram mais. São outros dois grandes do Brasil, mas eu não posso falar neste momento”, afirmou o representante, o qual também não teve o nome revelado pelo site.

Apesar das negociações para um novo futuro de Miguel, a decisão tomada pela Justiça ainda cabe recurso e a diretoria do Fluminense tenta reverter a situação.