Marcelinho CariocaCrédito: Reprodução/SporTV

Publicado 01/09/2021 16:04

Rio - Marcelinho Carioca fez duras críticas a Tite, técnico da seleção brasileira. Durante sua participação no programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador detonou as convocações do treinador ao falar sobre a chegada de Willian ao Corinthians.

“Ele (Willian) é melhor que Richarlison, Gabriel Jesus, que todos esses que o meritocracia (Tite), que é um cara de pau, engana todo mundo, e a gente não engana, que ele leva determinados jogadores que interessa”, disse Marcelinho, que não titubeou ao ser questionado por Neto se estava se referindo a Tite.

“Exatamente. Do meritocracia. Ele fala essa palavra, mas não sabe o que significa isso. Ele convoca determinados jogadores que não tem condição de envergar a camisa da Seleção Brasileirão. Seleção tem que ser os melhores. Então o Willian vê no Corinthians essa condição de poder levar ele pra Seleção novamente pra Copa do Mundo. Ele é jogador de seleção, craque de bola”, afirmou.