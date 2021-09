Fotos! Torcedora mais sexy do Manchester United promete ensaio sensual após volta de Cristiano Ronaldo

Rio - A modelo Katrina Maria, conhecida na Inglaterra como a torcedora mais sexy do Manchester United, prometeu compartilhar fotos picantes por conta do retorno de Cristiano Ronaldo, após 12 anos.

Muito feliz com o acerto, agora, ela quer retribuir os torcedores com fotos atrevidas nas redes sociais. “Estou tão feliz. Estava esperando o dia em que ele voltaria e não posso acreditar que ele está aqui agora. Vou postar mais fotos. Estou planejando comprar a nova camisa, com seu nome e número. Ainda estou chorando com as notícias de ontem. Bem-vindo ao lar Cristiano! Que benção", afirmou.

Em junho, ela já havia incitado a diretoria do United a trazer o português de volta ao time da Premier League. “Seria lendário se Ronaldo voltasse para casa um dia", pediu na época.

A modelo não deu uma data para postar as fotos, porém, isso deve ocorrer antes da estreia do atacante, que deve entrar em campo pelo United no próximo dia 11, contra o Newcastle, pela Premier League.

Em sua primeira passagem pelo time inglês, Cristiano que fez 118 gols em 292 jogos. Além disso, o português conquistou oito grandes troféus entre 2003 e 2009.

Relatar erro