David Luiz está sem clubeFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 16:20 | Atualizado 02/09/2021 16:44

Rio - A novela sobre o futuro de David Luiz continua a todo vapor. No entanto, o destino do zagueiro não deve ser o Atlético-MG. Em entrevista ao programa "Os Donos da Bola MG" desta quinta-feira, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, negou que o clube esteja na briga para contratar o jogador.

“Não, nada. Nós temos em nosso entendimento, faltando apenas três meses, acho que os movimentos que precisaríamos fazer foram feitos. O Cuca retoma hoje os trabalhos mirando reabastecer as energias deste grupo e esperamos disputar tudo até o final do ano. Com a chegada do Diego Costa estamos bem servidos de elenco”, disse Caetano.

Além do Galo, Flamengo e Corinthians são outros possíveis destinos de David Luiz. O zagueiro também tem recebido sondagens de clubes da Europa.