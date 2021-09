Thiago Silva não pôde defender a Seleção nas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago Silva não pôde defender a Seleção nas EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/09/2021 13:39

Como esperado, a CBF acionou a Fifa contra os clubes ingleses, além do Zenit da Rússia, que não liberaram seus jogadores para a Seleção para os jogos das Eliminatórias. Com isso, os brasileiros irão desfalcar suas equipes nos campeonatos locais no fim de semana e também na Ligas dos Campeões caso haja jogo nesta terça, segundo informou o site da 'BBC'.

Pelas regras, os clubes são obrigados a liberar seus jogadores convocados nas datas-Fifa. Caso contrário, são impedidos de escalá-los nos cinco dias seguintes após o fim das datas oficiais de jogos entre seleções. Ou seja, válida de 10 a 14 de setembro.



Para essa punição acontecer, as entidades prejudicadas devem acionar a Fifa. E foi o que a CBF fez. No caso, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Leeds se recusaram a liberar Alisson, Fabinho, Firmino, Ederson, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fred e Raphinha. Richarlison também ficou fora dos jogos das Eliminatórias, mas como o Everton o liberou para as Olimpíadas, a CBF não quis briga.



O Zenit também foi notificado pela Fifa. Apesar de inicialmente ter liberado Malcom e Claudinho, o clube russo pediu o retorno dos dois antes do jogo da Seleção contra o Chile, para que eles pudessem cumprir os 10 dias de quarentena para entrar no Reino Unido e enfrentar o Chelsea pela Liga dos Campeões, na terça-feira.



Em nota, o Zenit confirmou a notificação, mas avisou que pretende recorrer. A imprensa inglesa fiz que os clubes buscam uma solução.



Na próxima semana o técnico Tite fará nova convocação para os compromissos de outubro pelas Eliminatórias e pretende chamar os jogadores que atuam no futebol inglês.