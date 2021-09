Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 08/09/2021 13:54

Fred Ring Reprodução Instagram

Rio - O apresentador Fred Ring, que pediu demissão em 2020 do SporTV, onde apresentava o "Tá na Área", afirmou que a TV Globo proíbe seus funcionários de se manifestarem a favor do presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar uma publicação do perfil "Fui Clear", no Instagram, o jornalista disse que quem apoia o atual governo é "cancelado" na emissora.