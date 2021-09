Anderson Silva - ARQUIVO O DIA

Publicado 08/09/2021

Com uma luta de boxe marcada para o próximo sábado contra o também ex-lutador do UFC Tito Ortiz, Anderson Silva, de 46 anos, vive uma nova fase nos ringues. Entretanto, em entrevista ao podcast 'Trocação Franca', do site especializado 'MMA Fighting', o Spider não descartou retornar ao MMA antes da aposentadoria, que pretende que seja antes de completar 50 anos.

"Eu não me aposentei do MMA. Existem várias possibilidades. Tudo é possível até os 49. Minha última luta é aos 49", disse.



Essa será a segunda luta de Anderson Silva no boxe desde que deixou o MMA. Na primeira, derrotou o ex-campeão mundial Julio César Chávez Jr. Campeão peso-médio do UFC, o brasileiro também falou sobre a sua relação conturbada com Dana White, dono do evento.



"Nada vindo do Dana me surpreende. Eu nunca estive sob o comando do Dana White, sempre bati de frente com ele e por isso a gente sempre se bicou. Para o Dana, ele é o cara, o representante maior do UFC. Na minha opinião não é, são os atletas. Enquanto os atletas não se posicionarem da maneira correta, isso vai continuar acontecendo, porque a nova geração cria na mentalidade que eles querem ir pro UFC, mas eles não são unidos. Eu tive grandes momentos dentro do UFC, tive meus arranca-rabos com o Dana, e a gente colocou tudo em pratos limpos. Minha opinião pessoal sobre ele é uma, minha posição profissional é outra. Ele vai fazer o que é melhor pra companhia dele e você, como atleta, tem que entender", afirmou.



Além de Anderson Silva contra Tito Ortiz, o card principal no sábado contará com outro ex-lutador do UFC, o brasileiro Vitor Belfort enfrentando a lenda do boxe Evander Holyfield. Com a migração de nomes do MMA para os ringues, Anderson Silva falou sobre um duelo que gostaria de ver.



"A luta legal seria Vitor e Wanderlei Silva. Essa seria uma luta espetacular. Todo mundo quer ver", completou o Spider.