Ao lado de Haaland, Reinier tenta recuperar o espaço perdido no DortmundReprodução

Publicado 08/09/2021 18:13

Dortmund - O bilho da medalha de ouro conquistada por Reinier nas Olimpíadas de Tóquio ainda não reluz no futebol alemão. Em entrevista à revista 'Kicker', o técnico do Borussia Dortmund, Marco Rose, relacionou a escassez de minutos em campo do brasileiro - apenas 11 na temporada - à falta de entusiasmo e regularidade nos treinamentos.

"Nós vimos o entusiamo dele na pré-temporada. Nós todos vemos que é um jogador excelente. Ele precisa mostrar isso em todas as sessões de treino e também na Bundesliga e na Liga dos Campeões, ser capaz de se oferecer regularmente no treino, todos os dias da semana", disse Rose.

Revelado pelo Flamengo, Reinier despontou como uma das grandes revelações do futebol brasileiro e caiu nas graças da torcida quando foi alçado da base pelo técnico português Jorge Jesus, em 2019, com apenas 17 anos. No início do ano seguinte, teve a venda confirmada pelo Real Madrid pelo valor de 30 milhões de euros, cerca de R$ 136 milhões na época.

Cobiçado na Europa, foi emprestado para o Dortmund por duas temporadas. No entanto, o baixo rendimento do atacante pelo clube pode encurtar a passagem pela Alemanha. A diretoria estuda antecipar fim do empréstimo válido até junho de 2022, de acordo com o jornal 'Bild'.

Desde a conquista da medalha de ouro no Japão, Reinier só foi utilizado no fim da decisão da Supercopa da Alemanha, contra o Bayern de Munique, que se sagrou campeão com a vitória por 3 a 1). O último jogo de Reinier como titular foi no dia 22 de maio, contra o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga. Para efeito de comparação, em sua primeira temporada pelo clube, Reinier acumulou 339 minutos em campo, em 18 jogos como reserva e um como titular. Neste período, teve o saldo de um gol e uma assistência.