Publicado 08/09/2021 18:21

Os antigos companheiros de Rafael já estão à par do novo destino do lateral-direito. Rio Ferdinand, lendário zagueiro da história do Manchester United, um dos times onde o brasileiro jogou, reagiu ao vídeo de apresentação do defensor ao Botafogo.

O defensor elogiou o vídeo produzido pela comunicação do Botafogo, que conta com um depoimento de Rafael falando que está realizando um "sonho de criança" ao defender o time que torce desde criança.



– Amei isso, irmão - escreveu o inglês.



Mais jogadores que encontraram com Rafael em outras equipes que o lateral-direito passou também reagiram ao anúncio. Ou seja, o vídeo está "viralizando" entre o mundo do futebol.

