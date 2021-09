Kean comemora um dos dois gols marcados na goleada da Itália por 5 a 0 sobre a Lituânia - AFP

Publicado 08/09/2021 18:24

Após dois empates seguidos, a Itália, atual campeã da Euro, voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com um time misto, a equipe italiana não teve dificuldades de golear a Lituânia, lanterna do Grupo C, por 5 a 0, e ampliou o recorde de invencibilidade para 37 jogos.

Os gols foram marcados por Kean (dois), Raspadori, Di Lorenzo e Utkus, contra. Com o resultado em casa, a Itália chegou a 14 pontos em seis rodadas e ampliou a vantagem na liderança do Grupo C. O segundo colocado é a Suíça, que empatou em 0 a 0 com a Irlanda do Norte e ficou com 8. Entretanto, os suíços têm dois jogos a menos e podem empatar com os italianos na próxima data-Fifa, em outubro.



Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo do Catar. Os segundos irão brigar pelas vagas restantes num mata-mata.



Outros resultados das eliminatórias europeias:

Grupo B

Kosovo 0x2 Espanha

Grécia 2x1 Suécia

Grupo E

Bielorússia 0x1 Bélgica

País de Gales 0x0 Estônia



Grupo I

Polônia 1x1 Inglaterra

Albânia 5x0 San Marino

Hungria 2x1 Andorra



Grupo J

Islândia 0x4 Alemanha

Macedônia do Norte 0x0 Romênia

Armênia 1x1 Liechtenstein