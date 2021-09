Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 08/09/2021 18:46

Rio - O apresentador Neto detonou o prêmio "Craque do Jogo", dado pela TV Globo nos jogos do Brasileirão. O ex-jogador criticou a emissora por permitir a votação popular, que acaba sendo usada para ironizar alguns atletas, como Luan, que foi escolhido como o melhor na partida entre Corinthians e Juventude, na última quarta-feira.

"Vocês, da Globo, fazem uma coisa tão ridícula de deixar as pessoas votarem [no Craque do Jogo], e todo jogo é o Luan. É feio isso. Não é legal. O que pode-se comentar é que ele não está bem. É o que eu faço aqui", disse Neto.

O prêmio já causou muita polêmica na TV Globo. A primeira vez que ele foi utilizado para ironizar um atleta foi com o goleiro Sidão, que na época defendia o Vasco, quando o troféu ainda tinha votação 100% popular. Na ocasião, o jogador teve uma atuação desastrosa contra o Santos, no Pacaembu, mas mesmo assim acabou levando o troféu e ficou visivelmente constrangido. Diante da polêmica, a emissora decidiu dar poder de voto também aos comentaristas.