Tite deve manter a escalação que não pôde avaliar no adiado duelo contra a Argentina - Lucas Figueiredo/CBF

Tite deve manter a escalação que não pôde avaliar no adiado duelo contra a ArgentinaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/09/2021 19:48

Recife - Líder das Eliminatórias Sul-Americanas com 100% de aproveitamento em sete rodadas, o Brasil treinou nesta quarta-feira com os portões fechados na Arena Pernambuco, mas Tite não tem muito a esconder para o confronto com o Peru, nesta quinta, às 21h30. A tendência é que o treinador mantenha a escalação definida para encarar a Argentina.

O clássico que seria disputado domingo, em Brasília, foi suspenso devido ao descumprimento, por parte dos hermanos, das regras sanitárias impostas pela Anvisa para a entrada de estrangeiros no país. Frustrado, Tite pretende avaliar a nova formação contra os peruanos, sétimo colocado, com oito pontos. No trabalho tático, que não teve imagens exibidas pela 'CBF TV', o treinador comandou um rápido trabalho tático.

A provável escalação terá com a seguinte formação: Weverton, Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol. Suspenso, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, foi liberado e será substituído por Veríssimo.