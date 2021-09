Ronaldo revela encontro com FIFA e aprova Copa do Mundo de dois em dois anos - Foto: PATRICK HERTZOG/AFP

Publicado 09/09/2021 15:50

Rio - O ex-jogador Ronaldo e maior artilheiro da Copa do Mundo até ser ultrapassado por Klose em 2014, revelou em suas redes sociais, que se encontrou com a FIFA para analisar projeto que viabiliza a competição de dois em dois anos.

"Nesta semana, no , trocamos ideias com a FIFA a respeito do calendário de partidas internacionais. O formato atual tem quase 100 anos e uma @fifaworldcup a cada dois anos seria uma grande oportunidade para evoluirmos", disse Ronaldo, no Instagram.

O encontro foi Catar, sede da próxima Copa do Mundo e contou com a presença do ex-centroavante e atual presidente do Real Valladolid, da Espanha. O debate ocorre há algum tempo e avançou nos últimos meses em reuniões e congressos ao redor do mundo.