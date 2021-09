Casagrande - Foto: Reprodução

Casagrande Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2021 13:01

Rio - Ivan Moré, ex-apresentador do "Globo Esporte", revelou que Casagrande quase abandonou seu quadro no programa em 2017. O comentarista se irritou ao virar meme por uma confusão que fez com as chances do Corinthians ser campeão brasileiro.

"Todo mundo deu muita risada com isso. Viralizou. Ele ficou chateado com o que aconteceu. Porque o Casa tem um problema, e quem tem problema com dependência química tem uma doença que nunca cura. Ele saiu do estúdio e foi direto para casa: 'Não vou fazer mais o programa'. Peguei, joguei a bucha pros caras, e eles falaram para eu resolver", contou Moré em entrevista ao podcast "Podpah".

"Eu liguei para ele na segunda seguinte e falei pra ele vir fazer o programa. 'Não vou. Eu não sou palhaço. Esse bando que fica rindo de mim. Eu não quero mais saber'. Eu falei que tinha a solução e pedi para ele vir para eu apresentar. E eu não tinha a solução", relembrou.

"Falei, 'Casa, a ideia é rir de si próprio'. Aí terminou o programa, faltando dez segundos, e eu falei: 'Casa, você pode pagar o almoço?' Ele falou: 'Não posso. Tenho aula de matemática'. E a gente saiu rindo", finalizou.