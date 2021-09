Daniel Alves - DIVULGAÇÃO/São Paulo

Publicado 10/09/2021 13:20

Rio - Chegou ao fim a passagem de Daniel Alves pelo São Paulo. O clube paulista divulgou que o jogador não atua mais pelo clube. O anúncio foi feito pelo Tricolor do Morumbi suas redes sociais em vídeo do diretor de futebol Carlos Belmonte, o coordenador Muricy Ramalho e o executivo de futebol Rui Costa.

Daniel Alves, de 38 anos, chegou ao São Paulo em 2019, após deixar o Paris Saint-Germain. Torcedor do clube paulista, o atleta viveu altos e baixos com a camisa do Tricolor Paulista. Ao todo, o atleta, que atuou como lateral-direito e meia, disputou 95 jogos e fez dez gols pelo clube. Ele conquistou um Paulistão pelo Tricolor.



O atleta foi convocado por Tite para os últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias e poderá fazer parte do elenco para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Revelado pelo Bahia, Daniel Alves teve passagens por grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, PSG e Juventus.